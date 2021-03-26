衝擊立法會案　區院排定2023年開審

因涉嫌違反《港區國安法》而正被還押的劉頴匡及鄒家成，連同藝人王宗堯等14人，因被指前年7月1日衝擊立法會，被控參與暴動等罪。案件今天（26日）分成7案，移師西九龍法院提訊。控方申請把所有案件合併獲批，劉頴匡、鄒家成及另外2名被告尚未準備好答辯，4人會在今年6月24日再到庭應訊。其餘10人均擬不認罪。法庭排期在2023年5月29日開審，劉頴匡在本案原獲保釋，他今透過律師表示放棄保釋，法庭遂下令他需就本案還押。

本案14名被告，分別為鄒家成（24歲）、劉頴匡（26歲）、黃家豪（20歲）、羅樂生（19歲）、何俊諺（21歲）、畢慧芬（24歲）、孫曉嵐（23歲）、潘浩超（31歲）、沈鏡樂（23歲）、王宗堯（41歲）、馬啟聰（30歲）、文家健（21歲）、范俊文（28歲）及林錦均（25歲）。他們被控在2019年7月1日，在立法會綜合大樓參與暴動。林錦均另被控一項刑事損壞罪，指他於同日同地損壞立法會綜合大樓。除鄒家成及林錦均外，其餘12人另被控同日違反《立法會（權力及特權）條例》所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。

劉頴匡、范俊文、鄒家成及林錦均，因需進一步索取法律意見及處理法援事宜，故需押後答辯。其餘10人均擬不認罪，法庭排期在2023年4月28日預審，5月29日正式開審，預計審期44天。鄒家成代表律師指，由於被告會向高院就另一案件申請保釋，故會在下次提訊時，再決定如何處理本案的保釋事宜。