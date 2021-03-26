涉違國安法宣港獨　第二代美國隊長9月受審

被人稱為「第二代美國隊長」的無業男子馬俊文，涉於去年8月至11月間違反《港區國安法》，多次在街頭及媒體訪問時公開宣揚涉及分裂國家的口號，因而被控一項煽動他人分裂國家罪。案件今日（26日）中午在區域法院提訊，他擬否認控罪，法官陳廣池遂把案件押後至9月28日審訊，預計審期5天。他今天沒有申請保釋，候審期間將繼續還押。

30歲被告馬俊文，被控於2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。控方指，被告涉於案發期間19個場合中多次高叫口號及展示標語牌提倡港獨，而他亦多次接受網媒訪問，重複港獨訴求及強調討論港獨是人權等等。

辯方表示將同意控方大部分案情，審訊將主要進行法律爭議。控方表示將會傳召28名證人，及把相關片段呈堂。另外，控方代表今天一度就審訊語言問題與法官爭拗，控方指案中文件主要是中文，擔憂在翻譯上或會出現意思扭曲或遺漏的情況，遂認為以中文審訊較合適。惟陳官則指被告有權委聘任何大狀，及選擇審訊語言，亦不能假設傳譯員水準欠佳，並認為雙語法官有能力處理英或中文的審訊，控方後亦同意安排雙語法官處理審訊。

陳官最後安排審訊由他以英語審理，並下令控辯雙方於開審前呈交雙方同意事實。法官另外指示控方，除非辯方要求，否則控方毋須將全部涉案文件翻譯予辯方。