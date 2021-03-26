西貢慘牛頸箍未除眼淚續流　冷血漁護署快閃視察車都唔落

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，連日來被勒頸至痛苦流淚，但漁護署毫無血性，一意孤行進行追蹤研究，對動物感受置諸不理。東網記者今日（26日）再到西貢創興水上活動中心視察531情況，只見牠再度落淚不止，大部分時間躺在草地，悶悶不樂。漁護署今派出一輛客貨車到場，但車上人員未有落車，只在駕駛座上拍照，隨即驅車離開，猶如「做騷」、「交差」一樣。有議員認為，若漁護署一直令動物不適，繼續強行進行研究計劃並非好事，加上署方人員「打卡」舉動，未有細心觀察牛隻狀況，顯然對動物感受漠不關心。

今日531心情仍未平復，牠躺在創興水上活動中心外大草地上，情緒低落且精神不振，而漁護署的頸圈仍然緊緊套在其頸部。531雙眼兩行淚痕，狀甚痛苦。議員葛珮帆指出，市民十分關注531情況，但署方至今仍然不予理會，她炮轟漁護署只派人員駕車到場打卡視察，「咁樣過來影張相，唔知佢係咩意思」，認為至少應派員親身檢查牛牛情況，如今只是遠距離拍照就離開，明顯是「無乜誠意，做法並不認真」。

她引述署方稱，研究計劃尚餘一星期，雖然署方聲稱531狀況良好，但實況卻難以令人信服，「漁護署咁講，其實都無咩人接受。愛護動物協會昨日睇過，若認為頸圈影響到531生活，就應該立即煞停今次研究。」

愛協回覆本報查詢時表示，昨日曾觀察531狀況，已向漁護署相關部門提出意見，並會繼續跟進，但由於未能掌握更多有關頸圈的詳細資料，無法進一步評論。愛協又指，昨只能遠距離觀察531狀況，未能做到檢查，日後會繼續向漁護署了解更多詳情。