涉參與理大外衝突　10人被控非法集結提堂

前年11月警方包圍理工大學後，理大外圍多處有人聲援校內示威者，觸發嚴重衝突。警方日前正式落案起訴10人，指他們在科學館廣場一帶參與非法集結。案件今天（26日）在九龍城法院提堂，10人獲准以現金5000元保釋外出，案件就押後至5月7日再訊，以待控方準備文件及索取法律意見，將案轉介至區域法院審理。

3男7女被告依次為鄧耀雄（24歲、社工）、鄭肇其（52歲、廚師）、施雄國（36歲、地政總署測量員）、鄭瑞琪（30歲、文員）、陳正雯（20歲、學生）、蔡蒨盈（28歲、無業）、程曉君（27歲、文員）、鍾靜純（28歲、項目幹事）、江麗華（27歲、活動幹事）、劉頌祈（27歲、無業）。他們被控一項非法集結罪，控罪指他於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身份不詳的人集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出大有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或使人害怕他們的行為會破壞社會安寧。他們除繳交保釋金外，還要遵守宵禁令、每周到警署報到一次、交出旅遊證件等條件才可保釋外出。

據了解，案發當日早上八時許，警方在涉案地點近華懋廣場外拘捕了135人，當中包括本案10名被告，現場有人掉低防具、雨傘等物品。不過控方暫時未有獨立指控每名被告當日具體做了哪些行為。