漁護署剪棘線換鐵線　「兇器」遺留現場恐傷人猴　市民狠批冇腦

漁農自然護理署早前在金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場加裝帶刺圍欄作為保安用途，卻疑導致多隻猴子嚴重受傷，署方在引起社會抨擊後，「跪低」稱會將棘線換成普通鐵線，以降低風險。東網記者今日(26日)到現場發現，有部分棘線已換成普通鐵線，惟漁護署人員疑將改動後的棘線，隨意遺留在圍欄下方，恐令人、猴、車輛受傷。有行山客批評當局做法「冇腦」。

漁護署一方面稱將棘線換成普通鐵線，以降低風險，另一方面現場就有多條長形棘線遺留在地上，疑為漁護署人員剪走棘線後棄置在該處。不少猴子跳下到地上，在被棄置的棘線之間穿梭，加上被棄置的棘線與停車位置相當就近，若駕駛者不為意，恐怕會令車輛「爆胎」。

市民陳先生發現有棘線被棄置在現場，擔心有猴子跳下去時會被割傷，「有時人行埋去，唔覺意一樣會俾佢（棘線）拮到」。他批評當局安裝棘線的做法令人摸不着頭腦、「冇腦」，猴子猶如坐牢，亦慘遭弄傷。他又提到東網建議的透明膠板方案，直指「正常個個人都話認為咁樣做，唔明點解佢哋一意孤行唔理」。

另一市民謝先生指，曾親眼目睹有猴子被棘線弄傷，認為改良後只要沒有刺便「OK」，可以有保護作用之餘，亦不會傷害猴子，他批評政府先前的做法相當「無知」。