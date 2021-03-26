義工無懼疫情關懷弱勢社群　獲義發局頒獎嘉許

新冠肺炎疫情反覆，不少社區服務及活動受影響，但有義工疫下依舊熱心服務社群，今日(26日)獲義務工作發展局頒發「第五屆紫荊領袖義工獎」及香港義工團2020「傑出貢獻獎」。其中有前護士組織專業護理人員，上門為基層、長者身體檢查；亦有律師致力提供公眾法律教育及義務法律支援，守護弱勢社群的權益。

獲頒「傑出貢獻獎」的周鳳珠曾是一名護士，為照顧兩個女兒辭職。2013年，她與幾位志同道合的護士創辦「香港卓護義工拹會」，組織專業護理人員義工隊，又為基層、殘疾人士、長者等提供上門探訪及身體檢查。疫情期間，她帶領義工隊派發物資、電話慰問獨居長者及舉辦網上健康教育講座，幫助弱勢社群抗疫。

另一位得獎者鄭玉琴女士曾患腎衰竭，2003年接受器官移植後重獲新生。此後，她運用自己的經驗和知識，積極推廣器官捐贈，包括籌辦講座、參與「世界移植運動會」、主辦「香港器官移植及透析人士運動會」等活動，讓大眾認識器官移植，並鼓勵患者持之以恒進行復康訓練，促進身心健康。

「紫荊領袖義工獎」則旨在表揚運用專業才能服務社群的專業人士及高級行政人員，得獎者之一的莊耀洸律師已第三度獲獎。他參與義務工作近40年，致力提供公眾法律教育及義務法律支援，包括到不同機構講解如何制訂防止性騷擾政策、舉辦講座提高大眾對兒童和弱勢社群權益的關注等。莊也積極推動反歧視法例的發展，包括提倡擴大《性別歧視條例》涵蓋範圍至義工等無僱傭關係的角色，保障義工免受性騷擾的威脅，該條例修訂於去年正式生效。