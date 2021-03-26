財會通過司法機構開新職位　議員質疑必要性

立法會財務委員會今午(26日)通過，在司法機構開設一個高等法院上訴法庭法官職位、保留一個首長級丙級政務官職位，及開設一個首席行政主任職位，以應付高等法院上訴庭的工作量。惟有議員質疑司法機構過去工作表現，積壓案件多，現時反增設人手。另有議員則指，過去公眾會不約而同在法庭穿黑衣，關注司法機構會如何杜絕。

議員何君堯在會上關注，相關職位需否與政府聯系，亦質疑相關職位過往和未來的表現，舉例指當司法機構增加使用科技後，以為會減少人手，但卻不斷膨脹，形容是興建王國。

議員周浩鼎指，在反修例風波過後，法院需要處理不少相關案件，但在法庭上有不少公眾不約而同地身穿黑色上衣，或做出不同行為，意圖向法官製造某種壓力，更形容做法是「使橫手」，疑妨礙司法公正，關注司法機構會如何杜絕這些情況，例如增加保安等，避免傷害司法機構的聲譽。

議員鄭松泰則認為，過去一些涉及社會運動的案件時，區域法院法官曾經抱怨需要面對不必要的政治壓力，建議政府應加入陪審團，讓外界不會感到法官是「一言堂」。

司法機構政務長梁悅賢回應指，近年法庭有不少案件同時開審，當中有不少公眾人士聽審，故需要首長級同事負責統籌部署，才能處理個案，由去年中至今，每星期有約100個相關聆訊在法院審訊。

她又指，一向以來司法機構都有規則，遏止滋擾法庭的行為，前線同事和保安可因應情況阻止或驅散，而近期的個案較為頻密，需要保留相關職位繼續發揮效能。