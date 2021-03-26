新巴城巴下月4日實施首階段加價　平均加幅為8.5%

新巴及城巴上周獲行政會議批准加價12%，並分兩階段實施。新巴及城巴今(26日)宣布首階段的新票價將於下月4日凌晨2時30分起生效。至於城巴北大嶼山及機場路線的票價則維持不變。

本港5間專營巴士公司分別在2018年至2019年向政府提出加價申請，行政會議上周完成審批，僅否決龍運的加價申請，其餘4間專營巴士營辦商包括新巴及城巴、九巴及大嶼山巴士全數獲批，平均加幅介乎8.5%至12%。當中以去年才易手的新巴及城巴獲批的加幅最多，新巴及城巴專營權一（即港島及過海巴士線），由下月4日起將先加8.5%，明年1月2日再加3.2%，整體加幅達12%。

根據新巴及城巴最新票價資料，來往中環天星碼頭及尖沙咀的新巴H1，新車費一口氣增加3.2港元至38.4港元，加幅高達約9%。而來往山頂及中環碼頭的新巴15號，車費將由10.3港元升至11.2港元，加幅約8.7%；另一個市民出遊熱點如赤柱，來往赤柱村及中環交易廣場的城巴6號，車費將由8.5港元升至9.2港元，加幅約8.2%。