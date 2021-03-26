在職家庭津貼通過撥款　議員斥羅致光拒設失業援助金

疫情持續至今，令就業及經濟環境惡化，立法會財務委員會今日(26日)通過追加撥款7.95億港元，以便政府當局在降低在職家庭津貼計劃的工時要求後，有足夠資源處理額外的申請，惟有關改動只牽涉基本及中額津貼，高額津貼的工時要求仍然維持在每月最少192小時，即每星期48工時。

議員陸頌雄揶揄勞工及福利局局長羅致光「讚唔落」，他指當局拒絕設立失業援助金，放寬在職家庭津貼計劃的門檻算是回應了勞工界的部分訴求，惟羅一方面形容放無薪假安排是「工作分享」，鼓勵僱主「搞職位共享」，另一方面卻不願意降低高額津貼的工時要求，並不合邏輯，建議將高額津貼的工時上限降低至176小時，認為仍然符合多勞多得的準則。

多名議員亦於委員會上要求可簡化申請程序，如放寬至3個月審批一次、先批後審等，務求令計劃能扮演「及時雨」的角色，議員柯創盛直指本港經濟不景，不少基層市民面對手停口停，甚至借債度日，要求勞福局副局長何啟明承諾縮短審批時間至最遲2星期就可將津貼發出。

勞福局副局長何啟明回應指，對議員建議會再作考慮，強調現時安排已將更多市民納入保障範圍，又指明白議員「想快手」、焦急，現時只要交齊文件2星期即可收到津貼，若遞交資料有缺漏，因要再派員跟進，難以加快進度。