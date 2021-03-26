政Whats噏：謝偉銓慘遭改姓　連續兩次被嗌「姚議員」

泛民議員總辭之後，儘管立法會議員係少咗，不過仍然有官員認錯人，嗌錯名，今次遇到呢個尷尬情況嘅議員就係建築、測量、都市規劃及園境界嘅謝偉銓(Tony)喇，官員嗌錯佢做「姚議員」啊！

話說今日(26日)舉行嘅立法會財務委員會會議上，Tony就向司法機構政務長梁悅賢詢問到，關於司法機構部分職位嘅分工，同埋區域法院搬遷事宜。按慣例，官員回答前都會話多謝某位議員發言，梁悅賢亦都蕭規曹隨，不過佢當時就講咗「多謝姚議員」，仲要講成兩次添。

正當第一次梁悅賢讀錯時，都冇人發現有錯，講咗都成分鐘時，梁想引述Tony嘅講法時，就再嗌錯多次「姚議員」喇！今次Tony就即刻出聲糾正，話「我姓謝㗎，對唔住」，但梁就好似冇為意仲繼續回應，Tony就再大聲講多次「我姓謝㗎，唔好意思呀」。之後就冇人再出聲，Tony就再反問「你(梁悅賢)答緊呀姚議員呀？」隨後梁先話「Sorry，唔好意思，講錯議員個名」。

其實依家議員人數較以往少，但咁樣都可以嗌錯，睇嚟梁悅賢真係要檢討吓喇！