衞生署接獲793宗疫苗異常事件　9宗接種疫苗後出現面癱

衞生署今日(26日)公布新一份新冠疫苗安全監察報告，顯示截至本月21日，署方共接獲793宗接種疫苗異常事件呈報，包括445宗涉及住院治療及9宗死亡報告，當中591宗屬接種科興疫苗後引起，以及202宗為接種復必泰疫苗後出現，分別佔疫苗接種總劑量的0.25%及0.17%。

445宗需要住院治療的報告中，涉及259男及186女，年齡介乎21至96歲，主要涉及胸部不適、皮疹、呼吸急促、嘔吐和無力等。署方接獲9宗在接種新冠疫苗懷疑患貝爾面癱的報告，所有個案均為男性，年齡介乎37至86歲，8人接種科興疫苗，1人接種復必泰疫苗。

另外，有一名35歲女子，曾於本月15日接種復必泰疫苗，注射後5分鐘，其上肢和下肢出現皮疹，呼吸急促並有喘息和心悸。她在現場接受了腎上腺素治療，並轉送到威爾士親王醫院接受治療。初步診斷為速發嚴重過敏反應。她已於本月18日出院。根據疫苗的產品資料，速發嚴重過敏反應屬該疫苗臨床試驗時其中一項副作用。

而截至21日的9宗接種疫苗後死亡個案中，涉及6男和3女，年齡介乎55歲至80歲。個案中有8人接種科興疫苗，1人接種復必泰疫苗。根據8宗涉及科興疫苗的初步解剖結果，其中7人(年齡介乎63至80歲)死於心血管病，其餘1人(年齡為55歲)死於大動脈撕裂，專家委員會初步認為這8宗個案的病者情況與新冠疫苗接種並沒有直接因果關係。

而其餘1宗涉及復必泰的個案，相關解剖仍有待進行，專家委員須在收到初步解剖報告後才能進行因果關係評估。