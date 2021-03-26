財會批出150億承擔額推失業貸款　議員憂財困人士無力還錢

疫情肆虐下，本港失業率已衝破7%，立法會財務委員會今日(26日)通過撥款150億港元的新承擔額，以推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」予失業人士申請最多8萬港元貸款。多名議員形容計劃是「好過無」，惟表示最理想是設立失業援助金。

多名勞工界議員批評勞工及福利局「死都唔肯設失業援助金」，而失業貸款只能說是「有好過無」，促請當局考慮下一階段支援措施，包括研究將貸款計劃的受惠範圍擴展至開工不足的市民，亦有議員關心壞帳問題。

財經事務及庫務局長許正宇表示，當前失業率高企，相信貸款計劃能夠某程度上緩解失業人士的困難，而現時經濟環境很差，很多市民要關顧，議員希望政府做得更多，但作為負責任的政府要審慎及通盤考慮，因為擴寬計劃的受惠範圍不止牽涉財政承擔，亦涵蓋很多政策考量。

對於壞帳問題，香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔表示，假設壞帳為25%，是參考公司提供的貸款計劃數字而訂，又指銀行在個人貸款方面，首先會從頭做債務重組，不會輕易就訴諸法律行動，若重組不成功的時候才會考慮其他行動，包括追討、法律行動等等。