69歲男威院急症室「等到死」　院方允檢討分流指引

一名69歲男子去年在威爾斯親王醫院急症室等候診症期間病情惡化，最終因腦出血不治。協助死者家屬的香港社區組織協會幹事彭鴻昌指，院方同意急症室的流程有可改善之處，包括應檢討分流指引，將正在服用如薄血藥等具風險的藥物人士，納入分流監察的臨床判斷考慮因素。

彭指，院方今日(26日)與家屬會面，歷時約1.5小時，會上院方交代整個臨床管理程序的詳情，並回應家屬對分流及等候期間病情監察的意見，期間院方認同在急症室的流程有可改善之處，包括宜在分流時及在分流後的監察上，將病人正服用具風險藥物一項，納入作為臨床判斷的考慮因素，急症科專科統籌委員會將檢討分流指引。

彭引述院方稱，急症室現行安排約每兩小時巡查所有正在等候的病人，未來會考慮使用智能裝置，實時監察病人情況變化，以提示醫護人員跟進，以及會加強健康助理的培訓，冀他們對病人病情轉變更為敏銳，並懂得向護士匯報需注意情況。

威院回應指，已向家屬解釋治療過程及分流程序，並聽取家屬及其他出席者的意見，院方將繼續與家屬保持密切聯繫，並提供一切可行協助。