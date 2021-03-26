華制裁英律師樓　終院非常任法官郝廉思任仲裁員

中國外交部周五（26日）宣布，因新疆問題制裁英國9名人員及4個實體，包括埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。而現時終審法院非常任法官郝廉思（Lord Lawrence Collins），正是埃塞克斯園大律師事務所的全職仲裁員。另有報道指，香港國際仲裁中心前主席祈文輝（Matthew Gearing）會於5月加入埃塞克斯園大律師事務所，並申請來港執業。本報正向司法機構查詢，暫未回應相關問題。

埃塞克斯園大律師事務所是中國昨宣布，4個被制裁英國實體之一。根據事務所網頁顯示，曾為英國最高法院大法官的郝廉思，現時為埃塞克斯園大律師事務所的全職仲裁員，網頁亦提到郝廉思是香港終院非常任法官。

翻查資料，港府於去年5月宣布，由去年6月30日起將郝廉思的任期延續3年。當時一同獲延任3年的終院非常任法官，包括日前表明若香港情況到了他不能再基於良知做下去，便不會留任終院非常任法官的韋彥德。

另有外媒報道，曾於2017年至2020年間，擔任香港國際仲裁中心主席的御用大律師祈文輝，將於5月加入剛被中國制裁的埃塞克斯園大律師事務所，同時祈文輝亦正申請來港執業，正待批准。報道更指，祈文輝計劃於今年9月來港在知名的大律師事務所Temple Chambers執業。