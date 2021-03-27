海關再搜南圍村屋檢大麻　吳耀漢細女涉案被捕

海關再在西貢村屋搜獲大麻！海關本周二(23日)在南圍一村屋破獲大麻種植場，檢獲約值百萬港元的毒品，藝人吳耀漢的女兒亦涉案被捕。海關昨晚(26日)展開進一步行動，根據線索派員大舉搜查南圍另一村屋，現場消息稱，海關拘捕一名52歲女子，在其寓所發現小量毒品。

昨晚(26日)10時許，約10名海關關員掩至西貢南圍村22號3樓，消息指，現場為吳耀漢細女居住的單位，關員須破門入屋一擁而入之際，現場隨即傳出女子叫聲，未幾吳耀漢亦現身，協助海關人員調查，吳見有記者在場採訪，隨即用一條黑色面紗披在面上，並用雨傘遮擋，以免被記者拍下容貌。

至深夜11時許，一名女律師到場了解，她一度被拒諸門外，經一番擾攘，始獲關員安排會見涉案女子，而吳的家人在屋外等候期間，其中一名女兒用電筒強光照射在場採訪記者。及至今日(27日)凌晨約1時半，涉案女子由關員帶走調查，其時疑犯的家人，再藉着電筒發出強光照射及阻礙記者訪攝，並有人推撞在場記者。

海關本周一(22日)檢查一件由加拿大抵港的郵包，揭發內藏懷疑大麻花，根據其寄運地點追查後，翌日在西貢南圍一村屋拘捕一名收貨女子。關員在涉事村屋一間逾百呎的房間中，發現太陽燈、通風設施、溫度計及濕度計等設備，並檢獲13株大麻植物及一些懷疑含有大麻成分的朱古力，市值約100萬港元，相信有人將村屋闢作大麻種植場。消息稱，被捕女子為藝人吳耀漢另一名女兒。