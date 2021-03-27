環團一年半內收4.5噸紙包飲品盒　促政府撥資源推動回收

本港每日棄置約75噸紙包飲品盒，社區回收不足導致堆填區快將飽和。有環保團體舉辦「紙包飲品盒乾淨回收先導計劃」，共回收超過4.5噸紙包飲品盒，當中尖沙咀The ONE回收量更達1331.2公斤，成為全港回收量之冠。團體期望，政府往後可投放更多資源於紙包飲品盒回收，並把紙包飲品盒納入塑膠飲料容器生產者責任制，以推動回收。

環保團體綠領行動自2019年10月起自資舉辦「紙包飲品盒乾淨回收先導計劃」，計劃共有27間物管公司參與，於人流集中的商場及商業大廈設立紙包飲品盒公眾回收點。當中4間商場及大廈更合共回收3100.3公斤紙包飲品盒，包括尖沙咀The ONE、屯門V city、銅鑼灣皇室堡及荃灣中染大廈。

綠領行動總幹事何漢威期望政府可投放更多資源，他舉例指，本港的玻璃樽回收率由初期的3.7%升至近年23%，有賴政府宣傳推廣及聘請承辦商回收玻璃樽。本港目前只得一間回收商經營紙張回收生產線，每天可處理最多3噸紙包飲品盒，惟目前回收商每天只有處理1噸回收量。他敦促政府把紙包飲品盒納入塑膠飲料容器生產者責任制，以按金制形式，為市民回收紙包飲品盒提供誘因。