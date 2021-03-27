觀塘2工廈派對房間涉犯禁營業　2負責人被捕22客罰款

警方東九龍總區重案組，在昨晚(26日)約11時展開代號「勇爵」反罪惡行動，突擊搜查觀塘偉業街128號一工廈一間懷疑正在違規營業的派對房間，拘捕一名23歲男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他已被扣留調查。另外，派對房間內11名男子及3名女子，年齡介乎22至31歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。場內檢獲4張電動麻雀枱、1副卡啦OK音響設備及1部遊戲機。

另外，觀塘警區特遣隊及機動部隊在同日晚上約7時，突擊搜查區內15間派對房間，發現位於成業街19至21號一工廈的一間派對房間懷疑正在違規營業。警員遂拘捕一名37歲男子，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他已被扣留調查。派對房間內6男2女，年齡介乎31至56歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款告票。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。