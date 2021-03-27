西貢慘牛勒頸兩周淚長流　冷血漁護署：盡快完成數據收集拆頸箍

西貢牛「531」自本月中慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，連日來被勒頸至痛苦流淚，但漁護署卻毫無血性，一意孤行進行追蹤研究，對動物感受置諸不理。至昨日(26日)深夜，漁護署在Facebook更新，指未發現「531」戴上的GPS頸箍對牠的健康及生活造成影響，但卻聲稱會盡快完成數據收集，便替「531」拆除GPS頸箍，亦即「531」還需繼續受苦。

漁護署同時又死不認錯，堅稱「531」的頸箍鬆緊度合適，頸箍與「531」頸項之間有充足空間且活動自如，可正常吞嚥及呼吸，亦無發現「531」有不適或頸部紅腫。同時又引述專家辯稱，指出用GPS頸帶追蹤動物去向，可為研究動物提供有用數據，是外國研究動物行為的常見做法。

不過，有網民則繼續插爆漁護署，留言「你哋試下自己戴(頸箍)啦，然後觀察下戴果嗰人係咪仲係活動自如吧啦！」同時又指漁護署多餘，「香港地少、黃牛來來去去也只是彈丸之地、根本用不上GPS導航！」

本月13日，有牛隻關注團體在社交媒體放上短片，片中顯示「531」頸部被戴上黑色的長帶，並連接類似儀器的長方形盒。據知有關儀器為全球定位系統（GPS）頸圈。牛隻不斷搖晃頸部，嘗試掙脫卻未能成功，更疑因太痛苦而忍不住落淚。事後多名網民心痛留言，表示如何可以幫助牛牛，亦有人問到為何要掛上定位裝置。