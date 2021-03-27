復必泰第2針接種無期　劉澤星：或有新一批疫苗供港

香港本周三(24日)煞停接種「復必泰」新冠疫苗，惟已接種首劑復必泰疫苗的市民，部分原本需於今日(27日)要打第2針。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早在電台節目表示，今次事件不涉及疫苗安全問題，加上接種中心的醫護發現藥瓶包裝有瑕疵時不會使用，故已接種首劑疫苗的市民可以放心。他續指，復星醫藥正檢視疫苗包裝出現問題，會否影響疫苗的效果及安全性，相信數天內會有報告，而復星正於其他實驗室生產新一批疫苗送港。

對於昨日(26日)1名38歲日本籍空姐確診但源頭不明，她在發病前3日曾接種復必泰疫苗，當局指患者以為病徵與打疫苗有關，故發病6日才做檢測，劉澤星相信患者頗大機會於接種疫苗前已感染，他並引述研究指，接種疫苗後一至兩個星期才會產生抗體。

他強調，會有機制跟進接種疫苗後出現異常事件，但目前無證據顯示，新冠疫苗會誘發心血管病及中風等，指以心血管病為例，在疫苗接種計劃展開前，每年都有幾千人因此離世，至於面癱情況，全球的數據顯示，每10萬人接種疫苗，都有15至30人出現面癱，香港的情況亦無特別異常。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦指，接種新冠疫苗後的常見副作用，包括短暫輕度發燒、疲倦等，但不會喉嚨痛，亦不會失去味覺；至於味覺及嗅覺受影響，是感染新冠肺炎的較典型病徵，應立即求醫。