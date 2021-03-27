染疫日籍空姐多度到訪北角健身中心　袁國勇到場視察

新冠肺炎疫情未止，新增確診個案中，有1名38歲日本籍空姐染疫源頭不明，潛伏期及傳染期內曾多次前往北角和富道「GO24 Fitness」上健身課程，衞生防護中心承認個案存在爆發風險。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(27日)到場視察。

該名38歲日籍空姐，家住銅鑼灣禮頓道禮賢大廈劏房，該址約有9至10間房，惟署方昨日(26日)表示只聯絡到同單位的6名住戶，其餘劏房單位暫未知屬空置還是住戶已外出。患者自去年11月已沒有上班，3月18日發病，兩日後失去味覺，她22日前往機場快綫處理八達通事宜時在機場診所求診，醫生建議她前往檢測，本周三(24日)於社區中心驗出病毒，潛伏期及傳染期內曾多次前往北角和富道「GO24 Fitness」上健身課程。

衞生防護中心承認該健身室或有爆發風險，曾與患者一同上堂的20多人，以及4名導師被列作密切接觸者，需送往檢疫中心。