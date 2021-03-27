承建商堆石料恐壓壞農地　農業園暫停工　環團斥漁護署規劃不周

政府農業園工程反破壞農地。由漁農自然護理署統籌、土木工程拓展署負責建造的古洞南蕉徑農業園計劃，原冀興建約80公頃的農業園，以發展本地農業，有關工程已展開。不過，有環團近日發現，工程承建商在部分可用作復耕的農地堆上逾1.2米高的石料，部分農地更被鋪上瀝青作臨時工地，嚴重破壞該處土質，有關工程已停工。環團批評當局未有詳細考慮工程對土地的影響，要求漁護署盡快交代修復方案。

政府農業園計劃原希望透過在園內興建農地設施、連接道路，發展及培育現代農業科技，以此令50公頃荒廢農地可因此復耕，惟計劃過去因規劃不清晰及收地改路等問題，一直受蕉徑村農戶及環團質疑。環團長春社上星期發現，工程對可復耕農地破壞嚴重，曾發現有逾1.2米高的石料堆積在農地上，又到處見到建築材料，部分更靠近天然河溪。

長春社公共事務經理吳希文形容，上星期情況十分恐怖，因大量碎石、石料放置在農地上，有機會壓實土地，不利於農作物生長，更可能破壞土壤中的微生物，難以用作耕作。他又質疑未來要清除該些碎石時，或可能要用到大型機械，需要刮走部分表面土壤，對土地破壞十分大。他稱早前與漁護署及土拓署開會，署方透露已暫時停工。

他批評當局規劃不周，未全盤考慮工程對農地影響，又稱近期甚少與關注組交代，若非今次揭發事件，未來完工後或要耕作的農民自行修復土地，「無可能畀塊比以前更差嘅土地人，係畀緊假希望農民！」他又認為，目前停工及進行修復只屬「小修小補」，冀當局在進行規劃時，應要交代詳細設計及計劃，並與關注組織保持溝通。

土拓署回應指，為配合收地安排及維持工程進度，承建商早前在農業園一期工程的工地範圍內設定了臨時通道及儲存物料的地方。按原定計劃，會於下周接收將來用作永久道路及非農耕的土地，作為工地內的主要通道及儲存物料之用。該署及漁護署於3月25日與環團會面，有關工程已暫時停止，署方會與環團繼續商討。

東網正就事件向漁護署查詢。