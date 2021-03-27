漁護署瓣瓣唔掂　議員轟海岸垃圾清理敷衍　梁肇輝認無懲罰機制

本港近日被揭多宗涉及牛、貓、猴的虐待事件，漁農自然護理署被轟未有善待動物，帶頭虐畜，率領該署的署長梁肇輝責無旁貸，但原來他連處理海岸垃圾同樣敷衍了事。梁今早(27日)在立法會帳委會公開聆訊時，被質問漁護署在處理沿岸垃圾不力，負責清潔海岸公園的承辦商不時早退或失聯，他回覆時承認現時沒有懲罰措施應對承辦商缺勤情況，會考慮增加罰則，承辦商的表現亦會影響日後投標。

本港海岸垃圾問題嚴重，早前審計報告批評漁護署，在海岸公園、海岸保護區、郊野公園等地負責收集海岸垃圾工作不力，如在未有嚴懲缺勤情況。梁肇輝今早現身立法會，隨即被議員鬧爆漠視承辦商員工缺勤，又斥龍鼓洲岸邊出現大型垃圾亦追查不到因由，事隔半年未有處理，最終海事處用了1個月便即移除，梁一開始仍死撐機制有效監管， 指已加強抽查來監管，最後才跪低承認現時未夠懲罰性。

審計報告早前指在2019至2020年期間，漁護署人員在東平洲、海下灣和印洲塘海岸公園所進行的其中18次實地視察中，現場找不到承辦商員工或發現承辦商員工已提早離開，但漁護署末有採取跟進行動、或沒有記錄有關替補工作日期的資料等。

議員謝偉詮問到，部門會否就缺勤問題扣除承辦商費用，以加強阻嚇性。梁肇輝回應指，現行機制下如承辦商未能進行清理，會按每小時乘工人數目的方程式計算並扣除費用，他承認現時未有懲罰性，僅稱承辦商表現會影響將來中標機率。署理漁農自然護理署助理署長(郊野公園及海岸公園)葉彥補充指，一般而言監管機制由巡邏人員確定有否清潔工人在場，如再三未能聯絡會由督導人員向承辦商打電話，確定缺勤後會有替補機制，她指近日出現類似情況亦已扣減數天工資，但認同該18次視察紀錄模糊。