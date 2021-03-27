劏房租管最終報告月底出爐　團體斥無起始租金屬極大漏洞

政府早前委任劏房租務管制研究工作小組研究規管劏房，並會在本月底提交研究報告。有關注組織表示，據悉有關報告應該不會提出釐訂起始租金，形容消息令人失望，亦是一個極大漏洞。組織認為會讓無良業主有機會「獅子開大口」，在租管推出前大幅加租，推出租管後也能夠以極不合理的租金水平放租，令議價能力薄弱的基層街坊繼續肉隨砧板上。

全港關注劏房平台顧問黃子瑋今(27日)在電台節目中表示，現時公屋一般申請者及長者一人申請者，分別平均要等5.7年及3.4年才有機會上樓，而非長者一人申請者更是上樓無期。該些人士在漫長等待上樓期間，或要棲身貴租但環境惡劣的劏房之中，令其悲憤交集。

黃又稱劏房違法改建的亂象，由上屆特首在任時已成為社會問題，現時甚至蔓延至工廠大廈及寮屋農舍。他稱劏房業主大部分沒有入則，只是藉非法改建單位去牟取暴利，但卻同時以完整不分間單位的較低租值去繳納差餉，藉此逃稅。該些業主推出的單位，多數質素惡劣，但呎租卻可遠超同區沒有分間的單位，部分無良業主更會巧立名目去濫收水電開支，租客卻投訴無門。

提及劏房小組的最終報告，他指得悉政府應會推出劏房租管等安排，但卻拒絕釐訂起始租金，放一個大漏洞讓無良業主繼續壓榨租戶，促立法會審議劏房租管條例時，可加入法定起始租金這個關鍵元素去堵塞漏洞。