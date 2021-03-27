政府稱已覓地建1.4萬過渡性房屋單位　部分項目今年內完工

政府去年宣布在2023年或之前興建1.5萬個過渡性房屋單位，運輸及房屋局局長陳帆今日(27日)在網誌表示，截止今年3月份，當局已覓得足夠提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，距離該目標不遠，並預計多個過渡性房屋項目在今明兩年間會陸續完工入伙，包括土瓜灣宋皇臺道、葵涌業成街、前荃灣信義學校、欽州街、英華街及江夏圍等項目；至於去年底着手籌備，將酒店/賓館用作過渡性房屋的先導計劃，政府會在下周舉行網上簡介會介紹計劃詳情。

他又指，屋宇署上周剛公布新批出的建築圖則，當中包括2個過渡性房屋項目，分別為元朗東頭「同心村」提供約1,800個單位，以及錦田江夏圍提供約2,000個單位。其中，江夏圍的建屋工程已決定不日動工，惟他指出，為加快日後審批，局方需要就草擬的技術評估徵詢各相關政府部門的意見，以盡早解決發現的問題，例如需要進行生態影響評估，預料最長可達1年，待城規會接納申請後，將進行為期3個星期的公眾諮詢。

另外，位於元朗八鄉七星崗及大埔黃魚灘的項目，合共提供約2,100伙過渡性房屋單位，昨日(26日)亦獲城規會批出臨時規劃許可。而土瓜灣宋皇臺道即將竣工

陳於文中亦提及過去數月有多個項目相繼動工，其中包括位於政府用地的深水埗欽州街及長沙灣英華街項目，均已於兩周前舉行動工儀式。而2個項目同樣採用「組裝合成」建築法興建，同時承建商亦引入2項香港科學園1間本地初創公司研發的機械人技術，以加快工程進度、提升工地安全等。