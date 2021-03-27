送別即將退疫城巴　獅隧內「死火」　巴士迷拍照拒離開

巴士為了送別即將退疫巴士，卻遇上壞車。

城巴88R路線的一輛「丹尼士三叉戟三型雙層巴士」，於昨晚(26日)晚上10時許，由中環開出前往沙田第一城。據悉，該班次為「最後一程」，巴士完成路程後，便光榮退役。因此，吸引一批巴士迷乘坐及拍照留念。

豈料，巴士沿窩打老道駛至獅子山隧道管道內，突然「死火」停下，全車漆黑一片，巴士傳出燒焦氣味。當時車上逾百名乘客，有人嘗試拉開車門落車，但被其他乘客勸止。稍後，人員安排乘客轉乘其他巴士離開。

當時油尖旺區議員陳嘉朗亦乘坐該輛巴士，事發時他正在直播。據其直播片段所見，巴士迷落表現興奮，有人高呼：「好精彩！」亦有人不捨得離開現場，留在管道內拍照留念。

據了解，丹尼士三叉戟三型（Dennis Trident 3），是由英國丹尼士車廠（Dennis Specialist Vehicles）生產的三軸雙層低地台巴士底盤。該款巴士於1997年推出，為丹尼士車廠首款低地台雙層巴士。據了解，香港共引入約1300輛丹尼士三叉戟巴士，而香港五間專營巴士公司均擁有丹尼士三叉戟。