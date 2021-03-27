許智峯疑有澳洲市長姐夫護航　獲特權舉家流亡

正被本港警方通緝、涉違反《港區國安法》的前民主黨立法會議員許智峯，由英國轉至澳洲流亡。有傳媒發現，許智峯的姐夫是澳洲阿德萊德省西多倫士市（West Torrens）市長邁克爾，被質疑是靠關係，而獲破例赴澳。

據傳媒報道，許智峯的胞姐許倩怡(Fiona Hui)是邁克爾的妻子。東網翻查記錄，發現許智峯於2017年曾表示其胞姐已嫁到澳洲。傳媒根據調查，懷疑許智峯得以落腳澳洲阿德萊德省，全靠其姐夫護航。而這名姐夫自2018年起擔任市長，雖無加入政黨，但他支持太太前年發起的「世界與香港站在一起」撐港黑暴活動。

許智峯獲破例赴澳的事件惹起爭議，但他疑似使用姐夫的特權，獲得政治上的裙帶關係，澳洲國會情報與安全委員會主席帕特森（James Paterson）曾為他公開辯護，稱移民政策是澳洲國內的主權議題，對於許智峯赴澳表示歡迎。而許倩怡亦在帕特森的社交平台貼文中，留言感謝他願意發聲，亦發現二人不時聯繫，包括許倩怡在去年12月感謝帕特森提出封鎖中國手機應用程式微信、TikTok及孔子學校。

許智峯去年12月離港流亡英國，但於本月9日突然宣布已與家人轉赴澳洲。並公開感謝澳洲政府的幫助，指澳洲正對外國人「封關」，卻破例容許他自費登上只接載澳洲公民，由英國倫敦直抵澳洲的航班。許又指，自己是以旅遊簽證入境，未有申請政治庇護的想法，除非日後別無選擇，否則「申請庇護會是最後的選項」。