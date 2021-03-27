政Whats噏：潘國山公然着Nike波鞋抗議　露底表錯忠？

中國被指強迫新疆維吾爾少數民族採摘棉花，瑞典大型連鎖服飾零售商H&M早前更曾發出聲明，話由於難以審查該地區勞動情況為由，決定暫停向當地採購新疆棉花。其後事件不斷發酵，令不少世界品牌發起拒用，當中就包括Nike等。中國隨即發起抵制，拒絕再購買該些品牌物品。而公民力量今午(27日)就去到H&M位於尖沙咀中港城嘅辦公室抗議，要求H&M為失實及抹黑言論公開道歉，同時收回無理指控，但點知全程焦點就落咗喺着住Nike波鞋嘅主席潘國山度喎，着錯鞋表忠，睇嚟係事前無做足準備工夫啦。

成員李梓敬話，近年有部分西方國家領袖同媒體不斷抹黑新疆狀況，喺毫無證據情況下指控新疆出現強制勞動或者種族滅絕，令外國企業麻目跟從。認為係污名化咗中國，雖然部分牌子已經撤回早前就新疆問題發出嘅聲明，但H&M仍然靈頑不靈，立場依舊，佢要求H&M停止杯葛，撤回有關言論，重新採購新疆棉花。

講下講下李梓敬同潘國山都話唔會再購買同穿着H&M嘅衣服，直到H&M願意道歉為止，李梓敬更自爆自己鐘情國產貨，今日都著咗國產品牌飛躍嘅白鞋，又喺淘寶網購買價值60元嘅手錶，令大家焦點放喺公民力量成員嘅穿着打扮上，睇下睇下，點知發現潘國山竟着Nike波鞋到場抗議！

潘國山口講就話停用呢啲惡意抹黑中國的品牌，但身體就好誠實，有理無理照着Nike波鞋。雖然潘解釋，基於環保原因，唔會燒毀，亦唔會丟棄對鞋，仲話以後唔會再着，直至有關品牌肯公開道歉，咁講都唔夠，仲要再三重申自己以後真係唔會再買咁話，但照今日表現，實在令人難以相信。

此外，新民黨主席葉劉淑儀喺社交平台上載圖片，話佢今日着Fila波鞋，唔係着另一個惹爭議運動品牌Adidas，唔通係借機抽水，暗寸潘國山敏感度唔夠，無做好準備嚟抗議？