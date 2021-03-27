美籍男欲逃離竹篙灣檢疫中心　與警對峙1小時遭制服

大嶼山竹篙灣檢疫中心有隔離人士企圖逃走。繼本周三(24日)一名男子擅自離開上址被尋回後，今早(27日)再有一名男子走出上址房間，欲逃離檢疫中心，最終與警員對峙約1小時後被制服送院。根據法例，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。

據了解，事主為36歲持護照留港的美國籍男子，於上周六(20日)入住上址，惟他疑對此感不滿，不時在房間內製造噪音，早前曾亂擲房間桌椅，今凌晨再亂擲桌椅和水樽。至今早約10時，他帶同行李擅自離開房間，人員見狀趕忙制止，而多名身穿保護衣的警員亦到場包圍他。雙方對峙約1小時後，警員一擁而上將事主制服地上。

警方回覆東網表示，該名美籍男子離開檢疫中心的房間，警員到場了解後把他制服，由於該男子情緒激動不合作，需送往北大嶼山醫院檢查。

同類情況於本周三曾發生，一名男子在未取得獲授權人員許可下，當日早上離開上址檢疫地點。衞生署發言人當時指，警方已尋回該男子，他於翌日(25日)早上被送回該檢疫中心繼續檢疫。