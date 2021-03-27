流淚牛除頸箍無期　漁護「做騷」視察　議員怒斥不人道

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，連日來被勒頸至痛苦流淚，惟漁護署執意研究、懶理動物感受。東網記者今日(27日)再到西貢創興水上活動中心視察531情況，只見531躺於草坪上、默然落淚。漁護署人員昨(26日)於車上拍攝531「打卡式交差」，被鬧爆敷衍塞責，今日隨即補鑊，2名漁護署動物管理組人員到場視察，但亦只逗留約半小時，期間僅以手機拍攝牛隻，未有接觸531或以手測量頸圈鬆緊度，猶如「做騷」。署方至今僅稱盡快完成數據收集後會拆除頸圈，但仍未有確實日期，有議員狠批署方失職、以不人道的方法對待動物。

漁護署拒立即為531除頸圈，令531不斷受苦，今日牠心情似乎仍未平復、精神不佳，大部分時間躺在草地，默然落淚。而2名漁護署動物管理組人員到草地後，其中1人以手機拍攝531情況，另一名人員曾走近牛隻觀看其活動。該兩名人員均表示，不知道何時會拆除531的追蹤頸箍。

漁護署昨晚發新聞稿，仍死撐為531套上頸圈，做法未有影響牠的健康及正常生活，又指已邀請專家及動物福利諮詢小組成員的獸醫到場觀察531，無發現牠有不適表現、頸部皮膚亦沒有紅腫的情況，牛隻吞嚥及呼吸也沒有困難；該小組成員又認為頸圈鬆緊合宜，續稱以追蹤頸圈追蹤動物去向，能為研究動物提供有用數據，亦是外國研究動物行為的常見做法。署方聲稱會盡快完成數據收集、拆除追蹤頸圈。

議員柯創盛直言進行研究有很多方法，但大原則都是不能傷害動物，惟署方今次選用的方法並不人道，自531慘被套上追蹤頸圈的報道傳開後，已引起廣大市民嘩然及不滿，批評署方虐畜，惟署方至今仍死撐做法合宜。對於署方轄下的動物福利諮詢小組曾有成員探望牛隻，惟其口徑與署方如出一轍，柯質疑小組中並無一般市民，如同閉門造車，促署方要在小組引入更多坊間聲音。