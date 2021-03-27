承辦商作虛假聲明食環署扮不知　議員圍插至最尾才認有報警

被議員問到有否報警跟進，署理食環署署長黃淑嫻竟支吾以對。(李華輝攝)

政府監管不力，承辦商作虛假聲明照批6450萬港元合約。早前審計報告揭發，有食物環境衞生署清潔承辦商涉嫌在投標時作虛假聲明，該署今(27日)承認早已知悉事件，辨稱是其他部門內部溝通有誤，又指礙於合約即將到期，便「隻眼開隻眼閉」。多名議員憤斥該合約涉及巨額，惟該署竟然縱容，並追問有否報警跟進。署方代表支吾以對，多次稱手上未有資料，至會議最後一刻才承認已報警處理。

審計報告提到有承辦商於2018年向食環署提交標書時申報從未干犯任何相關罪行，其他部門查核確認後，該署向該承辦商批出涉至少6450萬港元的合約，至2019年涉事承辦商再次投標時，署方才收到部門通知其實該承辦商早前已有定罪紀錄。立法會政府帳目委員會今(27日)舉行公開聆訊討論事件，署理食環署署長黃淑嫻解釋，由於審查是由其他部門負責，故未有特別留意，事後已終止部分合約工作，惟部分項目即將完成，難以再需再花7個月重新招標，故未暫停。

議員容海恩問及承辦商作出虛假聲明及後有無報警，黃稱要回去翻查書面紀錄，又指承辦商其後再投標亦未有受理，至最後一分鐘才稱署方有報警處理。

另外，康樂及文化事務署在會上提到全港有41個刊憲泳灘中，僅有25個設有飲水機，本月底前增加4個，未來一至兩年再安裝多8個，剩下3個因沒有基礎建設所以無法增設。該署透露安裝飲水機需時最長3年，包括花20個月來作評估與畫圖則，又指平均一部飲水機要12萬港元，引來爭議。議員石禮謙直言「3年都起到呢幢樓」，質疑時間過長。