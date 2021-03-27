港府劣政斑斑趕走人才　移民個案飆升5倍　首選英國加拿大

近年社會不穩，香港移民的人數增加。國際移民及置業博覽於今日(27日)開幕，有超過60間移民及相關業務公司參與，有移民公司表示，近年查詢及成功移民的人數較以往大增5倍，亦多了年輕人考慮移民。有市民表示，準備移民的原因是2019年的社會事件，加上近年對政府施政不滿，擔憂子女的教育環境，諷現時香港「每一樣嘢都係笑話嚟」。

哈維律師行律師何景楨表示，自2019年起諮詢及成功移民比較以前大增5倍，接觸個案亦多了年輕人，他們大多選擇以BNO移民英國，因門檻較低。她建議年輕人可先以讀書形式到當地體驗生活，同時可增值自己，較容易以當地學歷獲得工作再移民。

胡康邦移民顧問首席移民顧問胡康邦亦指，自2019年起每一季查詢移民的人士都有雙位數增長，且大部分查詢都希望可快速移民，認為近年香港人移民決心加大。另外，主辦商綜合2019年移民公司的資料，指出港人最有興趣移民的目的地首三位就包括，英國、加拿大及澳洲。

由於認為香港發展前景不佳，市民陳生陳太正準備移民，他們表示2019年的社會事件加快了移民的決心，令他們開始「要幫小朋友搵出路」，又批評港府的施政，稱「依家司法制度、每一樣嘢都係笑話嚟」。

另一名市民蔡先生則指，身邊多了朋友考慮移民，父母近年亦有此考量，因此他到場幫家人查詢資料，又稱自己對香港的經濟前景不感樂觀。他透露，加拿大是其中一個正在考慮的國家，提到該國推出的新政策吸引，且當地較多華人。