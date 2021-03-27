85%受訪油尖旺區居民同意設立墟市　團體促港府善用閒置土地

新冠肺炎重挫各行業，不少基層面對就業困難。有團體早前展開《油尖旺區市民對社區經濟需要》研究，訪問506名當區居民，發現有約85%受訪者同意於區內設置固定墟市區。研究又發現，墟市等社區經濟活動因靈活性較高，亦不受年齡等限制，是脫貧的出路；同時居民亦希望墟市可提供更多購買生活物品的選擇，團體促請政府善用區內閒置土地以推動墟市發展。

關注草根生活聯盟在油尖旺區議會支持下展開有關研究，在去年11月至今年2月間，以問卷方式訪問506名當區居民；並訪談約20名墟市相關的區內持份者。研究發現，有86%受訪者相信增設墟市能為基層提供就業機會，以紓緩地區貧窮；41%冀可成為檔主。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初指出，墟市門檻低、彈性高，可在經濟不景時成為短期失業人士的短暫生計，待行業復甦後則可回歸本行；並增加當區居民的消費選擇，減低經濟壓力，建議當局短期應按不同地區的需求，配合用地發展墟市。油尖旺區議員李國權亦稱，現時失業情況不單涉及勞工階段，小本經營者亦水深火熱，結業倒閉持續，估計失業率仍未見頂，促港府善用閒置土地，短期借出公共閒置空間支援墟市發展，相信有助復甦地區經濟。

撐基層墟市聯盟計劃主任張延表示，居民對設立墟市區的態度正面，加上近期天光墟檔主數目持續增加，反映疫情嚴重影響基層生計，認為政府應借鏡騰龍墟及美孚農墟等經驗，立即開放閒置用地供非牟利機構申辦假日墟市。