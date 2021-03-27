72%受訪僱主指升遷首重工作態度　人力顧問指應展示積極性

本港經濟下滑，勞動市場亦大受影響，僱員升遷更見困難。有商會早前進行「青年上流力」問卷調查，合共訪問逾600名僱主及僱員，發現有72%受訪僱主考慮升遷30歲或以下僱員時，最重視工作態度是否積極；另有71%僱員認為能否升職視乎其工作經驗及知識，反映僱員不了解僱主的升遷要求，或因此失去升職機會。有人力資源顧問建議，打工仔宜多展現積極性及責任感等「軟實力」，將更易獲升職機會。

城市女青年商會聯同盈力僱員服務顧問，於上月16日至本月12日期間，分別以問卷方式訪問512名30歲或以下的僱員，以及123位僱主。調查發現，有72.4%僱主考慮升遷員工時，最重視其態度是否積極正面及具上進心，其次則是責任感，達65%；有71%員工則認為工作經驗最重要，其次則是良好溝通協調能力，達61.1%。另外，有72.6%僱主提供思考及決策能力等涉及經驗實力的培訓；僅約40%願意提供情緒或壓力管理培訓，與僱主最重視的升職條件不符，反映僱主或未能掌握最合適的培訓內容。

盈力僱員服務顧問高級培訓顧問黃錦翔指出，僱主期望員工工作態度上進積極，因有關「軟件」有助他們進步，建議僱員多展現積極性及責任感等「軟實力」。另外，大部分僱員均是「看到機會才會努力」，他認為僱主若有清晰而客觀的晉升或工作準則，有助拉近雙方距離。

城市女青年商會亦指，僱主若重視僱員的正面工作態度，可將之加入清晰準則，方便僱員了解，亦可提供清晰的晉升階梯以及心態培訓，讓僱員看到機會與可能，自然會更努力提升工作效能。