長洲醫院因復活節假人手不足　延遲員工接種第二劑科興

本港新冠疫苗接種反應冷淡，長洲醫院卻因復活節長假期人手不足，而延遲為員工接種第二劑科興疫苗。有長洲醫院醫護反映，該院有員工於本月5日接種首劑科興疫苗，原應於下周五（4月2日）接種第二劑，卻被要求需延遲一周，即下月9日才能接種。他批評院方與接種指引背道而馳，影響員工的個人健康保障，或致前功盡廢。長洲醫院則稱，與同事溝通後，改成下月7日為相關同事接種第二劑科興，按原定日期延遲5日。

有長洲醫院醫護透露，雖然是次事件涉及員工只有3人，但認為該院管理層處理手法不合理，科興疫苗接種指引列明需在28日接種第二劑以加強抗體，但院方卻因人手不足，罔顧員工接種權利。

長洲醫院回覆指，該院已設立「員工注射站」，方便同事接種科興疫苗。首輪員工注射計劃於本年3月5日起展開，基於平衡接種疫苗後對員工身體須作適切監察及不影響日常醫院服務的考慮下，員工注射站按其醫院運作，逢星期二及星期五特定時間為員工注射疫苗；同時，院方會為接種首劑疫苗的同事於注射當日預約第二劑接種日期。

該院稱由於有3位同事第28天後的第二劑疫苗接種日期剛剛在復活節長假期中，員工可選擇自行在社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗，惟院方希望盡量方便同事，遂安排他們的接種日期於假期後及員工注射站的運作日子，即下月9日。

該院指出，有見及員工的考慮，早前與相關同事商討安排，經溝通後，相關同事選擇下月7日在長洲醫院接種第二劑疫苗。根據一般指引，若未能於第28天接種相關疫苗，可盡快安排接種，暫時未有資料顯示稍遲接種第二劑疫苗會對保護成效構成影響。