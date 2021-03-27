終院非常任法官郝廉思捲制裁風波　法律界指有衝突須抉擇

中國外交部周五（26日）宣布，因新疆問題制裁英國9名人員及4個實體，其中包括埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。而現時終審法院非常任法官郝廉思（Lord Lawrence Collins），正是埃塞克斯園大律師事務所的全職仲裁員。另有指，香港國際仲裁中心前主席祈文輝（Matthew Gearing）會於5月加入該律師事務所，並申請來港執業。本報就此事向司法機構查詢，至今未獲回覆。有法律界人士認為，制裁屬於外交層面事務，認為會出現利益衝突問題，相關人士應盡快選擇辭任仲裁員或終審法院非常任法官的職務，而司法機構亦應立即表態。

埃塞克斯園大律師事務所是中國宣布4個被制裁英國實體之一。根據事務所網頁顯示，曾為英國最高法院大法官的郝廉思，現時為埃塞克斯園大律師事務所的全職仲裁員，網頁亦提到郝廉思是香港終院非常任法官。翻查資料，港府於去年5月宣布，由去年6月30日起將郝廉思的任期延續3年。當時一同獲延任3年的終院非常任法官，包括日前表明若香港情況到了他不能再基於良知做下去，便不會留任終院非常任法官的韋彥德。

另有外媒報道，曾於2017年至2020年間，擔任香港國際仲裁中心主席的御用大律師祈文輝，將於5月加入剛被中國制裁的埃塞克斯園大律師事務所，同時祈文輝亦正申請來港執業，正待批准。報道更指，祈文輝計劃於今年9月來港在知名的大律師事務所Temple Chambers執業。

香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪指，香港直轄於中央，本次制裁屬於外交層面事務，香港應嚴格遵從國家指令。她指出，因終院法官上任前已經宣誓擁護中國憲法及效忠香港，如有法官在終院擔任法官，同時與被制裁實體有關係，其實在專業角度已經構成利益衝突。她續稱，公義應得以彰顯，故該名法官應辭任仲裁員一職，並與該事務所撇清所有關係，否則就應立即辭任終院非常任法官。陳稱，倘若該名法官並未有選擇，司法機構就應該立即檢討本港司法制度，以自我保護及確保法官宣誓後言出必行。

至於有報道指祈文輝（Matthew Gearing）會在5月加入埃塞克斯園大律師事務所，並申請來港執業。陳指，司法機構理應避免發生潛在利益衝突及表面偏頗的事情，並嚴格執行國家指示，包括檢視該名人員是否與被國家制裁實體有所關聯。她又稱，本次事件是國家主權等大是大非的事宜，強調司法機構理應盡快回應及有所行動，以便讓公眾盡快得知司法機構的立場。

埃塞克斯園大律師事務所其後發聲明，指有4名大律師早前受世界維吾爾代表大會（WUC）委託，有份撰寫一份關於在新疆維吾爾族人權狀況的法律意見，但4人是以個人身份提供獨立法律意見及分析，其行為受英國的大律師標準委員會監管，而該事務所並非律師行或法律實體，事務所成員均為自僱或獨立執業，強調事務所其他成員沒有參與或負責有關新疆問題的法律意見。