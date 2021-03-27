虐畜免負刑責　動物慘案不絕　律政司「放生」狂徒招惡孽

本港自去年起頻頻發生動物權益相關案件，有意見指律政司連番放生涉虐待動物兇徒，引致「破窗效應」，令大眾誤以為傷害動物無後果，毋須負上刑責。事實上，近期香港虐待動物的慘案不斷，除近日政府疑帶頭虐待牛隻和猴子外、更有元朗虐鴿案、鰂魚涌有巴西龜被發現墮樓受傷等案件，問題嚴重。

近年最受矚目的虐待動物案件，莫過於去年情人節發生的豪景花園駭人虐待動物案，當時近30隻動物被發現從高處墮下，並造成18隻動物身亡，然而律政司於同年9月卻宣布不提控，被質疑「放生」虐待動物的疑兇，觸發「破窗效應」。其後，香港發生多宗虐待動物的案件，包括大埔寵物美容店虐打犬隻、打鼓嶺狗場內有大量貓狗屍體等，天水圍更曾在4日內出現4宗虐待動物案。

至今年，虐待動物的案件仍時有發生，包括在1月元朗一周內接連發生多宗野鴿被虐事件，其中1隻野鴿被人拗斷肢體，另1隻野鴿屍身遭塞滿白飯，極為殘忍。至本月，除漁農自然護理署疑帶頭虐待牛隻和猴子外，鰂魚涌及葵涌亦分別出現龜仔墮樓案，包括康怡花園A座一隻巴西龜墮樓，及一人在葵興邨興福樓對開被一隻草龜擊中受傷。

事實上，警方去年共接獲70宗殘酷對待動物案年，較前年的60宗上升近17%，去年共有50人被捕，較前年的36人升近39%，但律政司正式落案起訴被捕人的次數卻與之相距甚遠。而《防止殘酷對待動物條例》更是自2006年起未有修訂，2013至2017年間有逾千宗虐畜個案，入罪率卻僅得10%。