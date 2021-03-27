飲食業界指生意按年大跌25%　促放寬防疫措施

本港今(27日)在4個月內首次無本地新增確診個案，惟飲食業仍是一片愁雲慘霧。由於現時飲食業仍受4人禁聚令與晚市營業至10時所限，有業界慨嘆生意按年大跌25%，較大型的宴會場所更是重災區。業界期望政府可以在未來復活節假檔期放寬禁聚令，讓業界可趁此黃金檔期挽救生意額，否則只會令更多餐廳難逃結業命運。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，近來因疫情放緩，業界生意亦稍有好轉。然而，現時禁聚令仍維持不變，整體生意仍按年跌25%。他舉例，有大型酒樓由以往一個月做1,000圍酒席急跌至近乎零，在承擔巨額月租下最後宣布結業。

黃續指，去年疫情至今已經有2,300多間餐廳結業，承認現時較大型的宴會場所仍在水深火熱之中，因為現時受禁聚令影響，人數限制仍停留在20人，令不少大型活動如婚宴、團體聚餐亦有所限制。他期望政府可考慮放寬人數上限至60人，並根據食肆大小來計算人數指標，否則會造成不公平。

對於復活節假期臨近，黃指出，港人以往會去旅行，但今年因疫情要留港，故他希望政府可再次放寬禁聚令，如延長晚市至凌晨，一枱人數上限由4人增至6或8人，該業界趁機多做生意，提升生意額，但他坦言對此不寄予厚望，因政府一向實施強硬防疫措施。