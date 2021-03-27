北角一健身室現確診揭換氣不足　專家視察指爆發機會低

繼西營盤健身中心「Ursus Fitness」爆疫，再有健身室恐成播疫溫床。1名染疫源頭不明的38歲日本籍空姐，曾於潛伏期及傳染期內多次前往北角和富道「GO24 Fitness」上健身課程。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今(27日)聯同衞生防護中心及機電工程署職員到上址視察。袁指，涉事健身室鮮風量不足，料每小時不足6次，但估計該健身室爆發機會較早前西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組低，因其室內設有空氣清新機在跑步機及瑜伽班位置，且現時僅出現1宗確診，不排除感染源頭來自其他地方。

袁又透露，涉事健身中心的前身是食肆，轉手後未有改動抽風系統，機電工程署已採集樣本，並測試中心的通風量，且呼籲負責人在擺放高效能微粒阻截器的地方上可調整。

有份到場的衞生防護中心總監林文健則表示，該名38歲女確診者曾在一周內3次去涉事健身室健身，鑑於近日曾爆出健身群組，不排除感染來源或來自早前的健身群組。該名確診者居住地方類似劏房單位，有10個單位，其中1個單位空置，除2名人士失聯外，其餘人士已送檢。至於涉事健身室則有4名教練及24名學員送檢，衞生防護中心亦向約有500名人士發出短訊做檢測。

機電工程署發言人亦指，涉事健身室有鮮風系統及高效能微粒阻截器，但有呼籲負責人在擺放地方上有調整。

涉事的38歲日籍空姐，家住銅鑼灣禮頓道禮賢大廈劏房。患者自去年11月已沒有上班，3月18日發病，兩日後失去味覺，她22日前往機場快綫處理八達通事宜時在機場診所求診，醫生建議她前往檢測，本周三(24日)於社區中心驗出病毒。