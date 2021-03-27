數碼港臘腸狗疑誤食毒餌　嘔吐氣喘搶救後不治

西區數碼港上月初發生毒狗案，多名熱心市民其後懸紅緝兇，惟事隔一個月，現場疑再次發生毒狗事件。據了解，一名狗主前日(25日)下午5時許，帶同其臘腸狗到數碼港海濱一帶散步，惟至當晚9時許，狗隻返回住宅後感到不適，出現懷疑中毒症狀，包括嘔吐和喘氣等，狗主見狀隨即帶同愛犬到獸醫醫院搶救，惟搶救逾句鐘後終告不治。據了解，案中狗隻的死亡迹象與過往數碼港中毒事件非常相似。

數碼港近期屢現毒狗事件，行為令人髮指。據資料顯示，至今共有至少11隻狗隻受毒餌影響，其中5隻已死亡、2隻仍在留院、3隻已出院，另外1隻則只有輕微症狀。有熱心市民其後透過愛協懸紅近42.2萬港元緝拿毒狗兇徒歸案。

香港專科獸醫醫院發言人表示，提醒市民在放狗時要時刻警覺和保持警惕，謹記為狗隻繫上狗繩，有需要可戴上豬籠款口罩，以免牠們誤吞有害毒餌 。

警方表示，指留意到社交媒體平台一則貼文，提到一狗隻前日在數碼港一公園散步後死亡，西區警區動物罪案警察專隊已主動聯絡狗主作進一步調查，以釐清案件是否有可疑或屬意外。

香港自去年起頻頻發生虐待動物相關案件，有意見指律政司連番放生涉虐待動物兇徒，引致「破窗效應」，令大眾以為傷害動物無後果，毋須負上刑責。其中去年2月，深井豪景花園有2名男住戶涉嫌將30隻動物由高處擲下，造成最少15隻死亡，後來律政司在審視警方的調查結果後，以整體證據未能支持合理機會達致定罪為由，決定不就案件提出起訴，引起各界嘩然，此後連番發生虐畜案，有議員將矛頭直指律政司，斥其為「罪魁禍首」，讓施虐者逍遙法外。