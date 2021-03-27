網民票選十大天氣事件　超強颱風山竹襲港得票最多

香港天文台舉辦《2016-2020十大矚目天氣及氣候事件選舉》，期望藉此提升大眾對極端天氣與氣候變化的認知及生態環境的關注，活動吸引超過5,000人次投票，今日(27日)公布結果。香港組別方面，2018年超強颱風山竹最受網民關注，其次為2016年的強烈寒潮。全球組別方面，澳洲和美國過去兩年的嚴重山火得票最高。

在香港組別，得票最高的是2018年9月16日超強颱風山竹肆虐香港，風暴潮破歷史紀錄，獲得4,731票。山竹是繼1983年愛倫以來對香港造成最嚴重破壞的颱風，十號颶風信號生效10小時。維港水位升至海圖基準面以上3.88米，是1962年溫黛襲港以來最高。香港多處沿岸及低窪地區嚴重水浸，至少458人受傷，數以百計船隻擱淺、沉沒或受嚴重破壞，全港錄得超過6萬宗塌樹報告，逾4萬戶停電。

得票第二高的是2016年1月下旬的強烈寒潮引致結冰天氣。1月24日，天文台錄得最低氣溫攝氏3.1度，是接近60年來最寒冷的一天，大帽山更跌至零下攝氏6.0度，新界部分地區出現結霜、霧凇、結冰，並降下凍雨及冰粒。餘下得票最高的依次序為，2017年8月23日超強颱風天鴿襲港、2016年10月19日的史上首次10月黑雨、2020年的酷熱與熱夜日數破紀錄。

全球組別方面，2019至2020年發生的澳洲和美國加州嚴重山火得票最高，澳洲2019年9月開始受山火蹂躪，火災持續半年，估計燒毀澳洲森林面積達21%，超過10億隻動物死亡；美國加州則於2020年錄得近一萬宗山火，燒毀超過1.7萬平方公里土地。

餘下得票最高的依次為2019年格陵蘭冰蓋流失量破紀錄、2020年6月20日西伯利亞錄得攝氏38度高溫、2016年非洲多國嚴重乾旱造成糧食危機，以及2016年至2020年錄得有記錄以來最暖的5年期。