下月中舉辦國家安全教育日活動　據報多支紀律部隊將表演中式步操

本港雖已回歸23年，惟政府官方儀式一直跟從英國殖民地時代的規定而行，本港各大紀律部隊至今仍使用英式步操，東網早於去年7月已提倡撥亂反正，改行中式步操，去除戀殖。據報政府在下月15日的國家安全教育日活動中，會安排多支紀律部隊以中式步操作為表演。

下月15日為「全民國家安全教育日」，政府維護國家安全委員會今年會首次主辦，並由委員會秘書處負責統籌不同部門舉辦多項活動，及安排相關的公眾宣傳和教育，以推廣國家安全，惟有關活動的詳情會適時公布。

此外，警務處、海關、入境處、懲教署及消防處共5支紀律部隊自上月22日起，在香港警察學院舉行的中式隊列培訓班，有近80名步操教官受訓，內容包括原地及行進間的步操動作，以及軍旗、指揮刀和步槍等步操動作。有關課程在本月11日完結，五大紀律部隊在當日舉行步操教官中式正步步操結業典禮，有數十名身穿制服人員列隊表演中式步操，期間有叫口令。

東網在去年7月報道，各大紀律部隊仍使用英式步操，有學者和時事評論員指港府縱容公務員持有戀殖心態，導致官場中疑出現有人「雙重效忠」之嫌，促請港府應正視問題，撥亂反正。