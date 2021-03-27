啟德海濱長廊料設林蔭帶及觀景台　預計2023年陸續完工

啟德前跑道發展區是被三邊水體包圍的長形陸地。

土木工程拓展署向九龍城區議會交代啟德前跑道發展區海濱長廊，以及啟德河河口區休憩用地的發展進度。該署預計上述海濱長廊及河口休憩用地設施，將陸續於2023年完工。前者屆時料設梯級觀景台、親水景觀及林蔭地帶等；後者則設嬉水廣場、水上表演台及高架園景平台等。

整個啟德發展區面積約320公頃，此區約三分之一用地將發展為休憩用地予市民享用。其中前跑道發展區位於舊啟德機場南端跑道區，是一條被三邊水體包圍的長形陸地，東西兩旁各提供約1公里長的海濱長廊。

今次提及將於後年完工的海濱長廊範圍，主要由啟德第4A區1至2號、第4B區1至4號及第4C區1至3號，共9個地盤對出的海濱休憩用地組成。至於跑道區餘下的3個地盤，即啟德第4B區5號，第4C區4號及第4E區2號對出的休憩用地設計方案則稍後再作交代。以上的海濱長廊分東、西兩邊。東邊於堤岸處設梯級看台，供市民觀賞海景及水上活動；西邊大部分海濱長廊及行人街道地面則為零售地帶及林蔭地帶。

至於啟德河河口區休憩用地將名為「啟德大本營」，北端為中九龍幹線，西面為高架行車橋，而東南鄰接啟德河。啟德大本營主要包括嬉水廣場、觀景台、小食亭、露天劇場、及高架行車橋橋底空間等，以期善用戶外空間提供休閒設施。土拓署亦打算於該地園景設計方面引入分別於不同季節開花的植物，提升市民的視覺享受。