社區接種中心1800職位擬外判旅遊業界　月薪最高4萬元

旅遊業界因疫情陷入史無前例低迷，據了解，業界向政府建議救助旅遊從業員的方案，將29間社區疫苗接種中心的接待及行政等工作，外判予旅遊業界從業員負責，包括導遊、旅巴司機及旅社職員等，涉及1,800個職位，最快5月起實施。消息指，方案初步獲政府最高層「拍板」，旅遊業8大商會及兩大旅遊巴協會均會參加，詳情最快於下周初公布。

據悉，有關工作暫大約為期5個月，共提供1,400至1,800個就業機會，當中約130個是主任或副主任職位，負責管理工作，月薪3至4萬港元，前線人員則可獲時薪100港元，每人工作10至12天，月薪可達1.5萬港元。據了解，有關職位不會牽涉接種疫苗工作，只負責接待及安排，所以毋須具醫護知識。

有旅遊業界人士表示，相信沒有人會反對旅遊業是疫情下最受影響的行業，又指業界是眾多行業的源頭，需讓行業實力得以保留。他又指，雖酒吧等業界亦受疫情影響，但復業後生意便可恢復，但旅遊業自2019年反修例風波已受影響，即使等待至通關情況亦未必立即好轉，亟需政府救亡。