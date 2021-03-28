東方日報A1：錯過黃金時機　清零通關無期

第4波疫情爆發逾4個月，昨終錄得本地零確診。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，香港現時正進入「清零」狀態，如在14至28天內沒有確診個案，本港維持入境防控措施，內部便完全不會再有個案出現，他強調這段時間非常有「戰略性」，需小心處理放寬防疫安排。袁又提到，有年輕人輕視疫情而不太緊張做檢測，惟據他了解，有年輕患者出院後「連自己的大便臭味也嗅不到」，呼籲市民不要掉以輕心。另有醫生指，港府多次錯過清零機會，包括外防內防不力致疫情反彈，認為今次不可失守，若再錯過黃金機會，只會令通關無望，經濟沉淪，百業蕭條。

袁國勇昨聯同衞生防護中心及機電工程署職員到北角和富道「GO24 Fitness」視察，由於本港前日（26日）錄得一宗源頭不明個案，涉及一名38歲日本籍空姐，曾於潛伏期及傳染期內7次前往該健身室上課程。袁指，涉事健身室鮮風量不足，料每小時不足6次，但估計該健身室爆發機會較早前西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組低，因其室內設有空氣清新機在跑步機及瑜伽班位置，且現時僅出現一宗確診，不排除感染源頭來自其他地方。

他透露，涉事健身中心的前身是食肆，轉手後未有改動抽風系統，機電工程署已採集樣本，並測試中心的通風量，且呼籲負責人在擺放高效能微粒阻截器的地方上可調整。當局指由於曾有源頭不明的確診個案多次到訪北角GO24 Fitness健身中心，本月11日至26日期間曾身處該處人士須於本月29日或之前接受檢測。

此外，袁指過去處所最少出現兩名患者才做大型調查，他形容現時已經去到低確診數字的一個階段，如追蹤工作上能夠做得徹底，本港是有機會清零，但要防範復活節假期疫情反彈。他重申，不戴口罩的場所是最高危，包括健身中心、食肆及酒吧等，市民即使在健身中心有戴口罩，但涉及劇烈運動所呼出的微粒亦會較多，他舉例正常人每分鐘吸入及呼出約6公升空氣，如做運動可急升至每分鐘48公升甚至上百，加上口罩亦有機會移位，故仍相當高危。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，本港去年10月底曾一度可清零，當時本地個案維持一至兩宗，甚至零確診，但直言未達至真正清零，11月初又再度回升，惟當局未有立即收緊措施致爆發歌舞群組。其後在本年1月上旬，歌舞群組確診數字回落，但當局當時過分依賴工作地方強制檢測，未有將密切接觸者送檢，導致有走漏個案情況，發生在高危地方如地盤及劏房等，令疫情再度反彈。至於新年後，則依賴復業從業員兩周一檢，卻爆出檢測滯後問題。

他指，過去經驗揭示室內環境通風量不足及本港居住地方擠迫是引爆疫情的致命傷，兩項在短期內難以得到改善，雖然本港昨日零確診，但需要維持一段時間，如當局又再短期內大肆放寬措施，他形容是自找麻煩，後果只會重蹈覆轍，代價非常嚴重。

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