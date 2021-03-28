冚觀塘工廈無牌樓上吧　警拘31男女

觀塘警區雜項調查隊，根據線報及經深入調查後，今日(28)凌晨1時許展開代號「勇爵」的反罪惡及三合會行動，突擊搜查開源道47號工廈一單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧。單位內18男13女(18至27歲)，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲約180罐啤酒及20支烈酒，總值約10,000港元。所有被捕男女已被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

新冠肺炎疫情持續逾一年，當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。