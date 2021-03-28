逾萬名應屆畢業生失業　張建宗指缺乏工作經驗難搵工

本港最新失業率飆升至7.2%，政務司司長張建宗今日(28日)於網誌表示，青少年失業情況值得關注，15至24歲人士的失業率高達15.6%，失業人數達35,500人，當中應屆畢業生約佔10,400人。他指由於剛畢業的「新鮮人」缺乏工作經驗和資歷尚淺，他們在逆轉的經濟環境中尋找工作會比較困難。

張表示現時失業率是2004年以來最高，為紓緩疫情下的失業情況，政府較早前已在防疫抗疫基金預留66億港元，在兩年內於公營及私營機構創造約3萬個有時限的職位，涵蓋擁有不同技能及學歷的人士。在已創造的職位中，約1萬個是特別為應屆畢業生和青年人而設。除青年人以外，創造職位計劃亦兼顧基層的需要，當中超過40%屬較基層職位。截至2021年2月底，已開設了約31,000個職位，當中超過18,000個職位已入職，而餘下約13,000個職位的招聘工作已展開或將於短期內展開。

他又指，有鑑於疫情持續，失業情況惡化，政府於《2021-22年度財政預算案》宣布再額外撥款66億港元，開設約3萬個有時限職位。另外，政府會繼續致力招聘新人以填補因流失及新增服務需要而出現的空缺。在2020至21財政年度，共有超過1萬個公務員職位空缺。有關空缺涵蓋文職及紀律部隊職系，涉及約60個局或部門。