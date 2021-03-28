陳茂波看好今年經濟復甦　學者憂過分樂觀

新冠肺炎疫情持續逾一年，嚴重打擊本港經濟，財政司司長陳茂波今（28日）在網誌報喜，指首兩個月本港貨物出口錄得37.6%的增長，較去年同期下跌12%理想，料全年的貨物出口不俗。他指今年的經濟基調是走向復甦，期望疫情威脅逐漸緩減，又預計環球經濟的復蘇動力下半年會增強。有學者憂慮政府過分樂觀，未能認清現實，尤其是至今仍無法通關，指香港經濟復甦欠缺最關鍵的動力。

陳茂波指出，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」預料可於下月推出，申請人需失業至少2個月。

至於去年4月推出的「百分百擔保特惠貸款」，提供由政府做百分百擔保的貸款，以協助他們緩解資金周轉的難題。目前計劃已批出超過28,000宗申請，涉及金額約453億港元，相關企業合共聘用超過260,000名僱員。有關優化方案則在明日生效。方案容許2020年第一季疫情初發期間新成立的企業也可作出申請，而每家企業最高貸款額由僱員薪金及租金總和的12個月提高至18個月，上限為600萬港元，最長還款期由5年增至8年，還息不還本安排則由最多12個月增至最多18個月。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強擔心政府的看法過分樂觀，並指香港至今疫情未穩，確診數字仍未能「清零」，與内地通關面臨重重障礙，嚴重影響香港轉口貿易及本港經濟發展，認爲香港前景黯淡。他又稱，港府官員近期談經濟常予人口徑不一之感，受挫，擔心官員為唱好而出口術。