資助宿位短缺　連續兩年逾7千名長者等到死

香港面臨人口老化，勞工及福利局局長羅致光今日（28日）於網誌表示，去年資助安老宿位逝世長者人數達4,957人，較前年4,678人，多出約6%；死亡率更升破18%，每天都有13.5人死亡。至於輪候資助宿位期間逝世長者，去年有7,024人，雖較前年7,045人略減，但死亡率則由17.3%上升至17.9%。羅解釋，因輪候資助宿位人數下跌所致。

2016至18年期間，輪候資助宿位期間逝世長者人數，分別錄得6,104人、6,209人及6,866人；而前年開始人數則超過7,000人，相對去年雖有略減，但跌幅並不明顯。

羅致光表示，多項福利服務短缺需要追落後，輪候資助宿位個案每年都新增約1.5萬人，但輪候人數已由2019年底的高峰4.1萬人，減少8.5%至去年底的3.75萬人。雖然資助護理安老宿位輪候時間由2018-19年度的平均24個月，減少至2020年底的21個月，但輪候資助護養院宿位的平均時間卻由25個月增至26個月。

羅致光認為，資助護理安老宿位輪候時間的減少，明顯是由於增加買位的力度，而輪候資助護養院宿位的平均時間增加，則因合約院舍在過往兩年的完成興建速度，追不上需求的增加。