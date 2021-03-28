經濟低迷科技人才挖空　科技園倡推工業4.0冀解困

科技日新月異，全球「再工業化」(又稱工業4.0)已發展一段頗長時間，而港府往年推動「再工業化」成效不彰，加上近兩年暴疫重挫經濟，不少港人選擇移民他鄉，導致香港出現人才流失的情況。香港科技園公司行政總裁黃克強今早(28日)在電台節目表示，政府過去一直有為相關廠家提供金錢上的資助，而科技園公司則可在土地方面提供支援，以低於市值的價錢向廠家提供用地，建造先進製造或數據製造中心等，惟本港過去20年都較缺乏科技人才，形容人才有少許「挖空」。

黃以去年科技園舉辦的網上職業博覽為例，指多間科技公司合共提供1,100個就業職位，更收到7萬份應徵的履歷表，最終卻僅聘請到200人，認為公司需要聘請的人才，可能與大學培訓的人才有落差。

他又謂，以往工業佔香港的本地生產總值達20%以上，現在卻僅佔百分之一點幾，而所佔比重較多的是服務行業，認為香港產業要更多元化，未來需要以科技推動「再工業化」，如發展自動化工業，而非重回勞動密集的工業模式。黃續指，不一定是最先進的產品才需應用科技，一些較傳統的產業，例如食品及物流等，更需要科技化。

香港生產力促進局總裁畢堅文則指，局方多年來注重培訓工作，認為不只是從事醫生、律師或投資銀行相關工作，才會有可觀的收入，做數據科學都會有好前途。他又指，「再工業化」能拉動本港整體經濟、金融、專業行業及物流等，而且內地提倡雙循環政策，香港將發展成創科中心，他希望本港未來能以創科帶起工業。

電子產品代工商「NiRoTech」財務總監葉祖禹表示，公司總部由深圳回流香港，在內地及越南亦設有生產線，大部分產品出口意大利及法國等歐洲國家。他又指，部分原先設在內地的生產線，在過去2年都已遷回香港，廠房用地節省了一半，線上工人亦節省60%，但兩地整體產能卻提升1.5倍，他認為公司需要第二及第三梯隊的人才，因此希望本港年輕人能協助帶動「再工業化」的創意及創新科技。