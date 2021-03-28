許樹昌指復必泰疫苗包裝瑕疵屬個別事件　料需時一周有調查結果

復必泰疫苗因包裝有瑕疵而在港暫停接種，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（28日）表示，初步調查認為與疫苗安全質素無關，或在長途飛行運輸過程中導致包裝有滲漏，當局料需時一周再公布結果。他相信今次屬個別事件，其他疫苗出現同類狀況的機會很微。他又指，本港現時新冠疫苗接種率並不理想，如復必泰證實與安全質素無關，當局正研加開接種中心及誘因，如旅遊氣泡等。

至於接種疫苗後的保護時效，許指，中大正研究接種者的抗體水平，由於研究正進行中，暫未知確實時效，料今年末有結果。他指新冠肺炎康復者的抗體達6至9個月，故短期的抗體效能毋須太擔心，估計接種疫苗後的抗體不少於一年。

現時本港採購兩款新冠疫苗需接種兩劑，許透露，科興正研究需否接種第三劑，暫未知與延續抑或加強抗體關係。他又指，當局上周與科興展開會議，科興指3歲至17歲接種後的安全水平好，但未有相關第三期臨床數據。

被問到港府預先採購的牛津阿斯利康疫苗對南非變種病毒保護力僅一成，許樹昌指陸續有新數據呈交，當局會不斷檢視。至於會否購買第4款疫苗，許指，需留意變種病毒的流行程度，並指部分疫苗正研第二代測試，料5至6個月後會有眉目。